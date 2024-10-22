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وزارة العمل، تطلق خطة حكومية لذوي الإعاقة للأعوام 2025-2027 وتأهيل الدور الإيوائية التابعة لها


تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على إطلاق الخطة الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام 2025-2027، فيما تعكف على تأهيل الدور الإيوائية التابعة لها، حيث أوضحت رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم إن الخطة تهدف إلى وضع إطار سياسات شامل يضمن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز بيئة شاملة للوصول العادل للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وفرص التمكين وتحسين إمكانية وصولهم إلى الأماكن العامة ووسائل النقل والمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومعالجة الحواجز التمييزية، إذ ستشارك جميع وزارات الدولة كلاً حسب اختصاصه ومهامه بتقديم الخدمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

ولفتت إلى أهمية توحيد الأهداف وتوظيفها تحت مظلة واحدة كون الغاية الأساسية هي خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وصولاً إلى تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

وبيّنت أن الخطة الوطنية تتضمن الاهتمام بفئة كبار السن والأيتام لدعمهم وتمكينهم وضمان حقوقهم وأن تسري بخطوات مبنية على خطط مدروسة للأعوام القادمة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، لافتة إلى أن هذه الخطة ستنفذ بالتعاون مع منظمة (اليونيسف) وفريق (كامبريدج) التعليمي.

وتابعت، أن العمل مستمر لتحديث البرامج التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية في المعاهد والدور الإيوائية التابعة لها، بالتزامن مع تنفيذ حملة واسعة لتأهيل هذه الدور والحضانات والمعاهد التي أُعيدت للهيئة بعد فكِّ ارتباطها بالمحافظات، حيث تم تشكيل سبع لجان لمتابعة خطوات التأهيل والتطوير، منوهة بأن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الخطة من خلال توحيد الأهداف وجعلها قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

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