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السوداني يشدد على الجهوزية التامة لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية


شدد القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، (21 تشرين الأول 2024)، على الجهوزية التامة لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان السوداني "ترأس، اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني، جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا على الصعيدين الأمني والاستخباري".

وشهد الاجتماع وفقاً للبيان "استعراض أداء الأجهزة الأمنية الاستخبارية ومستوى جهوزيتها في تنفيذ خططها وواجباتها في قواطع العمليات، والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة التي من شأنها أن تهدد أمن البلد وسلامة أراضيه". 

وشدد القائد العام "على الجهوزية التامة لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية، ووجه بضرورة التنسيق العالي والمهني بين الأجهزة والوكالات الاستخبارية لمختلف التشكيلات الأمنية، والعمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح الخطط الأمنية والاستخبارية في ملاحقة الفلول الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة".

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