السوداني خلال مؤتمر صحفي جمعه ببزشكيان: الروابط بين العراق وايران تأريخية

وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ان الروابط بين العراق وايران تأريخية ومتينة وقديمة.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالرئيس الايران مسعود بزشكيان، ان "الملف الاقتصادي المشترك بوابة مهمة لتحقيق تطلعات شعبي البلدين الجارين، مشيرا الى انه تناول مع الرئيس الإيراني الشراكة الثنائية الاستراتيجية الواسعة والمتعددة المجالات".

وأشار الى، ان "مباحثاتنا أكدت على تعزيز خطوط النقل والربط اللوجستي وقطعنا شوطاً مهماً في خط بصرة شلامجة، فضلا عن تناولنا المشاريع العديدة منها طريق التنمية والطريق البري".

وبين انه تم التركيز على "مشروع المناطق الصناعية الحدودية في واسط وميسان والبصرة، مؤكدا التطرق الى عمل الشركات الإيرانية".

واكد موقف العراق كان واضحاً كحكومة لتوسعة الشراكة الاقتصادية حيث وقعنا 14 مذكرة تفاهم بمجالات متعددة، متوجها بالشكر الى ايران بتجهيز الغاز وتسهيل شرائه من تركمانستان".

وأفاد السوداني، انه تحدث مع بزشكيان حول أهمية الاستقرار بالمنطقة الذي يهدده الكيان الصهيوني بالإبادة الجماعية المستمرة ضد غزة، ومنع توسع الصراع وخرق سيادة الدول".

من جهته بين الرئيس بزشكيان عن رغبته في متابعة العمل للاتفاقيات المبرمة سابقا والتي أبرمت اليوم والتي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا الى الاتفاق على تشكيل فريق من الخبراء بين البلدين بمختلف المجالات لوضع خطط استراتيجية لتعاون أوسع بين البلدين".

وعبر عن الحاجة إلى "تفعيل الاتفاقات الأمنية بين البلدين لنردع الإرهابيين ومن يريد استهداف الأمن بالمنطقة".

واكد بزشكيان عن رغبة بلاده ان "يكون العراق قوياً مستقراً وآمناً تسوده الأخوة والهدوء، مشيرا الى ان الزيارة تمثل فرصة عظيمة لمناقشة وجهات نظرنا ونرسم خططنا المستقبلية".

وعد ان "الكيان الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم بحق البشرية في غزة"