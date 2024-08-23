مرور البصرة يمنع حصول حادث كاد ان يودي بحياة 50 زائرا جنوب العراق

صرّحت مديرية مرور البصرة، عن احباط حصول حادث مروري كاد ان يودي بحياة 50 زائرا جنوب العراق، حيث ذكر مدير مرور البصرة عادل فياض محمد في بيان له، "في الساعة الثانية فجراً من هذا اليوم الجمعة، رصدت مفارزنا المرابطة سيارة باص كبيرة على طريق المرور السريع بين البصرة وذي قار وهي تسير بسرعة غير طبيعية وغير مستقرة قادماً من كربلاء الى البصرة محملة بأكثر من 50 راكبا من الزائرين العراقيين والإيرانيين".

وتابع، "تم استيقافها واجبار السائق على الوقوف بعد المناداة عليه وسحب مستمسكاته، واجبار جميع الركاب على النزول على الطريق السريع والسماع لشكاواهم بسبب نوم السائق وهو يقود المركبة".

وأوضح انه "تم تصوير السائق من قبل الركاب لأكثر من مرة على الطريق وهو نائم وطلبوا منه التوقف لكن امتنع عن الوقوف"، لافتا الى انه "تم نقل الزوار جميعهم الى اقرب موكب في منطقة اللحيس لغرض المبيت ومعهم السائق لحين اخذ قسط من الراحة، وتم مرافقتهم بالصباح والسير معهم للأطمئنان على وصولهم الى مركز مدينة البصرة".

وطلب من "كافة المواطنين من الركاب والسواق بأخبار القوات الامنية عن الحالات المشبوهة خشية من وقوع حوادث مرورية او التعرض للخطر".