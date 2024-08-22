احتراق 3500 دونم جراء "القصف التركي" على حدود كاني ماسي بدهوك

احترق 3500 دونم من الأراضي الزراعية في منطقة بريفكا التابعة لناحية كاني ماسي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، ويشير رئيس بلدية تلك المنطقة إلى أن الحريق ناجم عن القصف التركي".

وحول الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، قال نجم الدين تمر، وهو مزارع من منطقة بريفكا، اليوم الخميس، لشبكة رووداو الإعلامية الكردية ، إن انفجاراً وقع وأسفر عن الحريق، مرجحاً أن يكون مصدر الانفجار مقذوف مدفعي.

وذكر أنهم اتصلوا بفرق الإطفاء، لكن الحريق خرج عن السيطرة حتى وصلوا، وفق قوله.

من جانبه، قال بيوار حاج قادر، رئيس بلدية منطقة بريفكا، لشبكة رووداو الإعلامية: "الحريق ناجم عن قصف للجيش التركي. سمعنا دوي انفجار، ولا نعرف ما إذا كان مصدره مدفع أم مادة تي إن تي".

واحترق في الحادثة محاصيل العنب والتفاح والتين، و30 خلية نحل، إضافة إلى 10 آلاف نوع من الأشجار ونحو 4000 دونم من الأراضي، والتي تعد نتاج 50 عائلة في تلك المنطقة.

واكد مختار بريفكا، هوار بريفكي،في حديثه لرووداو إن سبب الحريق هو انفجار، مضيفاً "احترقت محاصيل المزارعين لهذا العام، وتم تشكيل لجنة في منطقة كاني ماسي لتقييم الأضرار ونطالب بتعويض الضحايا".

وأشار إلى صوت المدافع والمروحيات والطائرات مستمر في منطقتهم، الأمر الذي يعوق حريتهم في التنقل،.

يشار إلى أن منطقة بريفكا تخلو من محطة إطفاء، حيث وصلت فرق ناحية كاني ماسي للمكان من أجل إخماد الحريق.

وبهذا الصدد، دعا نيجيرفان محمد، أحد المزارعين في المنطقة، إلى إنشاء مركز إطفاء في بريفكا.

وتقع بريفكا على بعد 20 كيلومتراً من ناحية كاني ماسي في قضاء العمادية، وتعيش فيها 450 عائلة.

وتعد إحدى المناطق الواقعة على خط الصراع بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، على بعد حوالي 30 كيلومتراً من الحدود التركية