مجلس كربلاء حول نقص الطاقة بالمحافظة: وزارة الكهرباء لم تفِ بوعودها

أكدت عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة إسراء النصراوي، اليوم الخميس، ان ملف الكهرباء اتحادي مركزي وزاري ولا دخل للحكومة المحلية في ادارته، موضحة ان وزارة الكهرباء لم تفي بوعدها باستثناء المحافظة من القطع المبرمج للكهرباء خلال الزيارة الاربعينية.

وقالت النصراوي في تصريح صحفي، ان "ملف الكهرباء شائك وفيه تعقيدات كثيرة وهو ملف اتحادي مركزي ولا دخل للمحافظات في ملف توزيع الكهرباء على المحافظات"، موضحة ان "سبب تذبذب تجهيز الكهرباء في المحافظة بالتزامن مع زيارة الأربعين وتوافد الملايين من الزوار وارتفاع درجات الحرارة ما أدى الى زيادة الاستهلاك".

وأضافت: "كان من المفروض ان تستثنى كربلاء من القطع المبرمج بحسب وعد من وزير الكهرباء اعتبارا من الأول من شهر صفر"، موضحة ان "الكهرباء كان من المفروض ان تكون موجودة بشكل مستمر قبل موعد الزيارة لمعرفة أسباب الانقطاع ومعالجتها مع عدم ايفاء وزارة الكهرباء بوعدها واستمرار القطع المبرمج".

وأشارت النصراوي الى ان "الحكومة المحلية في كربلاء ليس لها يد في انقطاع الكهرباء كون ملف الكهرباء مركزي وزاري وسنسعى جاهدين لتوفير كافة الخدمات وصيانة شبكات الكهرباء في المحافظة رغم صعوبة اجراءها في ضل الزيارة المليونية".