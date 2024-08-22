لجنة أمنية في إقليم كردستان تناقش استعدادت إجراءات الانتخابات البرلمانية

ناقشت لجنة أمنية في إقليم كردستان، في اجتماع عقدته اليوم، استعدادت إجراءات الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

ودعا محافظ أربيل ئوميد خوشناو في كلمة له أثناء الاجتماع، "جميع الجهات والقوات الأمنية الى تكون متهيئة، مع أخذ كافة الاستعدادات للقيام بمهام يوم التصويت الذي سيجري في العشرين من شهر تشرين الأول لهذا العام".

كما دعا خوشناو جميع الأحزاب المشاركة بالانتخابات، الى "الالتزام بقرارات وتوجيهات المفوضية الخاصة بالدعاية الانتخابية، لكي تجري الانتخابات بشكل ناجح يعبر عن الوجه المشرق للديمقراطية في كردستان".

وأعرب عن "شكره وتقديره لكافة القوات الأمنية وباقي المؤسسات الحكومية على تعاونها وتنسيقها معاً لحماية أمن واستقرار المدينة وإرساء قوة القانون والقضاء على الظواهر غير الحضارية، ولعل أبرزها حملة القضاء على النساء والأطفال والرجال المتسولين في الشوارع".

وشدد خوشناو، على "عدم السماح بالمخالفات والتجاوز على الممتلكات العامة والحرص على سلامة وصحة المواطنين وحماية بيئة أربيل وبالأخص بعد العقوبات الرادعة بحق المخالفين من الأشخاص والشركات والمعامل والمصافي وأصحاب المولدات والمركبات الذين لم يأخذوا بعين الاعتبار حماية بيئة أربيل"