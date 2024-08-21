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تحرك نيابي لحسم انتخاب رئيس البرلمان بعد الأربعين


اكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار محمود، اليوم الأربعاء (21 آب 2024)، عزم الاطار وبقية القوى السياسية على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين، مبيناً أن محمود المشهداني المرشح الأقرب للمنصب.

وقال محمود في حديث صحفي إن "هناك عزماً لدى اغلب القوى السياسية وعلى رأسهم قوى الاطار التنسيقي، على حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين دون أي تأخر لعدم وجود مبرر لهذا التأخير".

واضاف ان "المرشح محمود المشهداني أصبح الاقرب لتولي رئاسة مجلس النواب بعد اعلان دعمه من قبل تحالفي العزم والسيادة، وهذا يعني وجود اغلبية سنية واضحة بدعمه اضافة إلى دعمه من كتل سياسية اخرى".

وأعلن تحالفا العزم والسيادة، في الـ 13 من الشهر الحالي، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.

وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.

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تحرك نيابي لحسم انتخاب رئيس البرلمان بعد الأربعين
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