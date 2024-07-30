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القضاء يؤكد: الحبس البسيط لمدة سنة بحق محافظ الانبار السابق


أكد القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق محافظ الانبار السابق علي فرحان عن جريمة تعيين ثلاثة وثمانين مستشارا في ديوان محافظة الانبار خلافاً للقانون.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المحكمة أصدرت حكما بحق محافظ الانبار السابق بالحبس لمدة سنة واحدة وفقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".

كشفت مصادر محلية يوم امس الاثنين (29 تموز 2024) صدر حكم بالحبس البسيط بحق محافظ الأنبار السابق علي فرحان.

 

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