الأخبار

قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد الخامنئي يستقبل رئيس الوزراء محمد السوداني


أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، إن الأولوية الأهم هي تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين إيران والعراق، جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له الذي شارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في البرلمان بالعاصمة طهران.

وقال بيان لمكتب السيد الخامنئي إن سماحته التقى السوداني والوفد المرافق، مثمناً جهود الشعب العراقي والحكومة على اتخاذ الإجراءات الملائمة والرائعة لزيارة الأربعينية التي يشارك فيها العشرات من الملايين".

وأضاف سماحته : "متابعة القضايا والاتفاقيات بين إيران والعراق وإكمالها، من أولويات العلاقات بين البلدين في الفترة الجديدة".

وبحسب بيان مكتب السيد القائد فإن "السوداني أطلع  سماحته حول الاستعدادات التي تمت بشأن زيارة الأربعينية".

وقال سماحته معقباً: الاستقبال الكريم للشعب العراقي من الأعداد الهائلة لزوار الأربعين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية والمسؤولين لضمان أمن هذا الحفل الكبير وهو أمر مهم ومدهش للغاية.

كما أشار  سماحة السيد الخامنئي إلى المذكرات والوثائق الموقعة بين إيران والعراق في فترة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وشدد على ضرورة متابعة هذه القضايا ووضعها موضع التنفيذ في الفترة الجديدة.

وعبر قائد الثورة الإسلامية عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها حكومة السوداني لحل مشكلة العراق، وأبدى ارتياحه للتنسيق والتعاون القائم بين التيارات السياسية العراقية وأكد ضرورة استمرار هذه التعاون. 

كما ثمن رئيس وزراء العراق مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن جرائم النظام الصهيوني في غزة وقال: لقد تجاوز النظام الصهيوني كافة الخطوط الحمراء الدولية والإنسانية وموقف العراق الرسمي والشعبي ضد هذه الجرائم وهو موقف ثابت ومستمر والحكومة العراقية على تواصل دائم مع الدول التي لها موقف مشترك.

كما تحدث السوداني عن زيارة الأربعين، وقال "أن هذا الموكب الضخم هو فرصة للوقوف ضد جرائم النظام الصهيوني وتعريف المسلمين، وخاصة الشباب بمبادئ وتعاليم ثورة الامام الحسين (ع) ضد الظالمين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القضاء يؤكد: الحبس البسيط لمدة سنة بحق محافظ الانبار السابق
قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد الخامنئي يستقبل رئيس الوزراء محمد السوداني
السوداني يشارك في الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس الإيراني
مجلس الخدمة يصادق على تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات العليا والاوائل
مجلس محافظة ميسان يعفي عدد من المدراء في المحافظة
النزاهـة: استقـدام (31) متهماً في مديريـة تربية الديوانية بينهم مدير عام أسبق
عمليات بغداد تلقي القبض على إرهابي في اللطيفية
تتضمن توجيهات بشأن الطحين والغاء الفيزا مع قبرص.. قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
بالوثيقة.. سؤال برلماني الى محافظ البنك المركزي عن سعر الدولار
مديرية المرور تطلق خدمة لوحاتك لبيتك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
جبار عبدالزهرة : علام هذا الاحتجاج وامريكا تستعمركم ارضا وشعبا منذ الحرب العالمية الثانية بعد ضرب بلادكم بمقبلتي هيروشيما ونكزاكي ...
الموضوع :
طوكيو تحتج على اعتداء جندي أمريكي على فتاة يابانية جنسيا
علاء سلمان : احسنتم عظم الله لكم الاجر ...
الموضوع :
الحسين ليس للشيعة وحدهم....بقلم: عبدالعزيز حسن آل زايد * كاتب من أحرار القطيف
فيسبوك