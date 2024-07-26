انقاذ 10 نزلاء من حريق فندق في كربلاء

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في احد الفنادق وسط مدينة كربلاء.

وقال المصدر ان "حريقا اندلع في احد فنادق منطقة السناتر وسط مدينة كربلاء"، مبينا ان فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحدث لمحاولة إطفاء الحريق ومنع امتداده الى مباني أخرى".

وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عشرة نزلاء من داخل الفندق المحترق، دون معرفة المزيد من التفاصيل عن حجم الخسائر البشرية والمادية وسبب اندلاع الحريق في الفندق".