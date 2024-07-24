النزاهة توقع بضابط في شرطة ميسان متلبساً بجريمة الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024)، عن الإيقاع بضابطٍ في قيادة شرطة محافظة ميسان مُتلبّساً بارتكاب جريمة الرشوة؛ مقابل تسيير بعض الإجراءات المُتعلّقة بعمله.

وذكر بيان للنزاهة، ان عملية القبض تمت "بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وبعد تأليف مكتب تحقيق ميسان فريق عملٍ، إثر تلقّيه معلوماتٍ وردت في شكوى تفيد بطلب ضابطٍ يعمل في أحد الأجهزة الأمنيَّة في المحافظة مبلغاً مالياً (رشوة) من أحد المشتكين".

ولفت الى، انه "وبعد استحصال الفريق الأمر القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه الذي يعمل ضابط تحقيق برتبة (رائد) في أحد مراكز الشرطة التابع إلى قيادة شرطة مُحافظة ميسان، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغٌ من المال،" مُبيّناً أنَّ "المشكو منه تلقَّى مبلغ الرشوة؛ مقابل قيامه بتمشية الأوراق التحقيقيَّة المُودعة في المركز الخاصَّة بالمُشتكي".

ونوه البيان الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم".