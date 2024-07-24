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التربية تعلن فتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي


فتحت وزارة التربية، اليوم الأربعاء 24 تموز/ يوليو 2024، باب الاعتراض على نتائج الدور الأول للسادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، بأن آلية الاعتراض ستكون من خلال الإدارات المدرسية التي ترفع بدورها طلبات الدروس التي يرغب الطلبة الاعتراض على درجاتهم إلى المديرية التابعة لها، لإعادة تدقيق الدفتر الامتحاني الخاص بالطالب المعترض، على أن يستمر التقديم لمدة 15 يوماً من تاريخ إعلان النتائج.

وأشار إلى أن الاعتراض سيكون مقابل دفع رسوم مالية تبلغ 3 آلاف دينار لكل درس، مبيناً أن نتائج الاعتراض ستعلن عن طريق المدارس الملزمة بالدوام يومياً طيلة فترة تقديم الاعتراضات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

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التربية تعلن فتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي
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