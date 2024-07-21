وزيرة المالية: العراق يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة

أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأحد، (21 تموز 2024)، إمتلاك العراق "إمكانيات اقتصادية كبيرة".

وذكر بيان للوزارة، ان سامي "استقبلت اليوم، وفداً من السفارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وشددت، على "حرص الحكومة العراقية بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي والمالي".

وأشارت إلى، أن "العراق يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة، وأن الحكومة العراقية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية".

من جانبه، أكد وفد السفارة الامريكية، على "استعداد الولايات المتحدة لدعم العراق في جهوده لتحقيق التنمية الاقتصادية، مبدين ترحيبهم بالتعاون مع العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع المال والأعمال" وفقاً للبيان.

وناقش الجانبان "التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، وبحث سبل تعزيز الاستثمار الأمريكي في العراق، ومناقشة التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".