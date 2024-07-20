بحضور 171 نائبا.. مجلس النواب يعقد جلسته الأولى بعد العطلة التشريعية

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 20 تموز/ يوليو 2024، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثالثة - الدورة الانتخابية الخامسة، بعد العطلة التشريعية.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (1) من الفصـــل التشريعـــي الثاني السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 171 نائباً".

ويتضمن جدول اعمال الجلسة، قراءة اولى وثانية لعدد من مشاريع القوانين كما موضح بالجدول ادناه: