السوداني يفتتح عدة خطوط انتاج لهيئة التصنيع الحربي.

أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عددا من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل في هيئة التصنيع الحربي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ، إن "السوداني، وصل إلى المجمع الصناعي التابع لهيئة التصنيع الحربي جنوبي بغداد، لافتتاح عدد من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل".

وأضاف، إن "رئيس مجلس الوزراء أفتتح مصنعي إنتاج الأعتدة الخفيفة وقنابر الهاون في المجمع الصناعي للهيئة".

وتابع: "وأفتتح كذلك معمل تأهيل وصيانة محولات التوزيع والقدرة/ المرحلة الأولى، ومختبرات الفحص النوعي وميادين الرمي لخط إنتاج الأعتدة الخفيفة في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي".

وأطلق السوداني "العمل التنفيذي في مشروع مصنع الكبسولة للذخائر الخفيفة، التابع لشركة الصناعات الحربية العامة، والأعمال التنفيذية في مشروع مصنع إنتاج الزوارق الحربية والمدنية في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي"، بحسب البيان.