الأخبار

سلطة الطيران المدني: مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي


أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، ان مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد الديوان في تصريح صحفي ان "جميع المطارات العراقية لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي الذي أصاب مطارات عالمية". 

وأضاف ان "حركة الملاحة الجوية في جميع مطاراتنا طبيعية جدا، لجدول الرحلات المغادرة والقادمة الى العراق". 

يذكر ان ‏خللا تقنيا ضرب أنظمة الحوسبة العالمي، ما أدى الى تأثر حركة الطيران في اغلب مطارات العالم وتوقف أنظمة البورصات العالمية وأنظمة الحجوزات الطبية.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سلطة الطيران المدني: مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي
الاستخبارات تطيح بعنصر إرهابي و 8 تجار مخدرات في بغداد
الطائرات المقاتلة تطيح بمفرزة داعشية راجلة في الجبال
اعتقال اثنين من تجار المخدرات في كركوك
الكشف عن رسالة من الحلبوسي الى السليمان بعد حديثه عن "الإقليم"
استهداف محيط قاعدة عين الأسد بمسيرتين
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
عملية امنية لتفتيش وتطهير ضفتي نهر ديالى
اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 90 كيلو غراما من مادة الكريستال وسط بغداد
القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالنصب والاحتيال وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك