الطائرات المقاتلة تطيح بمفرزة داعشية راجلة في الجبال

صرّحت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تنفيذ ضربة جوية انتقامية طالت مفرزة من داعش الإرهابي في جبال حمرين، فيما اظهر مقطع فيديو للعملية 3 اشخاص راجلة يمشون فجرًا في الجبال.

وذكرت الخلية في بيانها، أن الضربات الموجعة تتوالى على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم.

وأضافت، من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية ونتيجة عمل مهني دقيق ومتابعة فنية استمرت عدة ايام وبحسب الخطة المرسومة لمطاردة ما تبقى من مفارز داعش الخائبة، وبتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الارهاب وخلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة، نفذ أبطال صقور الجو الشجعان بالساعة 500 من هذا اليوم الجمعة ضربة جوية دقيقة ومدمرة ضد مفرزة إرهابية في جبال حمرين على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين.