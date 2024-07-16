القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالنصب والاحتيال وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد

القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على متهم بالارهاب وآخر بالنصب والاحتيال ، وضبطت اسلحة غير مرخصة في بغداد.

وذكرت قيادة الاتحادية في بيان :" ان قوة من اللواء السابع ، بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ، نفذت واجب القاء قبض بحق متهم مطلوب للقضاء وفق احكام (٤/إرهاب) في منطقة الغزالية ،كما القى اللواء ذاته القبض على مطلوب وفق المادة (٤٥٦ نصب واحتيال) ".

واضافت انه :" ضمن عمليات التفتيش المناطقي في (منطقة الحرية،حي الداخلية) ضبطت مفارز الفرقة الثانية (3 مسدسات مختلفة ، 3 مخازن بندقية كلاشنكوف ) ، وتمت احالة المتهمين مع الاسلحة المضبوطة الى الجهات المختصة "