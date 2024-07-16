بذكرى استشهاد الامام الحسين ( ع ) .. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توحيد الصف الوطني والعمل تحت سقف الوطن

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،ضرورة توحيد الصف الوطني والعمل تحت سقف الوطن لحماية استقرار البلد وسلامة المواطنين.

وقال رشيد في بيان :" بذكرى استشهاد الامام الحسين واهل بيته واصحابه عليهم السلام في يوم عاشوراء، نستحضر المبادىء التي تُمثل نبراساً يضيء الطريق الى الحرية والعدالة الاجتماعية ورفض الظلم والانتصار للحق ".

واضاف :" بهذه المناسبة العظيمة نستلهم قيم الفداء والتضحية التي قدمها العراقيون جميعا في مواجهة الاستبداد والارهاب في سبيل كرامة الوطن والمواطنين، ونؤكد ضرورة توحيد الصف الوطني والعمل تحت سقف الوطن لحماية استقرار البلد وسلامة المواطنين وتلبية طموحاتهم".