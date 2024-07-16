وزير الداخلية يتفقد مكان (ركضة طويريج) ويطلع على الاستعدادات الخاصة بها

تفقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري مكان (ركضة طويريج) واطلع على الاستعدادات الخاصة بهذه الشعيرة المباركة.

وذكر بيان لمكتب الوزير :" ان وزير الداخلية واصل الاشراف المباشر على سير العمل الأمني لتأمين إحياء العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد ذبيح الطف الامام الحسين عليه السلام، اذ تفقد مكان (ركضة طويريج) المباركة ".

كما اطلع الوزير على النقاط الامنية المنتشرة في منطقة باب طويريج بقنطرة السلام، ووجه بالعديد من التوصيات لتقديم افضل الخدمات للزائرين المعزين في هذا المصاب الجلل