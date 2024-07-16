المندلاوي بذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام ): الشعوب الحرة تستمد من ثورته قيم الشجاعة ونصرة الحق

قدّم رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، خالص تعازيه ومواساته إلى مراجع الدين العظام والشعب العراقي ، والامتين العربية والإسلامية، وكل الاحرار في العالم، بمناسبة ذكرى إستشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) واهل بيته واصحابه الاخيار المنتجبين في ملحمة الطف الخالدة.

وقال المندلاوي في بيان اليوم الثلاثاء ، نتقدم بأصدق آيات العزاء وعظيم المواساة إلى المراجع العظام و شعبنا العراقي الكريم، والامة العربية والإسلامية، وكل الشعوب الحرة، بذكرى إستشهاد سيد شباب أهل الجنة، سبط الرسول الكريم (صل الله عليه وآله وسلم)، الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)، والثلة المؤمنة التي جادت بأرواحها إلى جواره ( رضوان الله عليهم اجمعين ) من اجل إعلاء القيم والمبادئ الحقة والوقوف بوجه الباطل اينما كان.

واكد المندلاوي :" ان الإمام الحسين قدّم روحه الطاهرة في سبيل الاصلاح والقضاء على الفساد، وانقذ الأمة من اخطر انحراف شهدته في تأريخها "، مبينًا ان الشعوب الحرة تستمد من ثورته قيم الشجاعة والتضحية ونصرة الحق، وان جميع المقاومين يرون في معجزة انتصار الدماء على السيوف الثبات والصبر والنصر المحتوم، داعيًا جميع المسلمين في كل بقاع العالم إلى التكاتف من اجل إعلاء شأن أمة رسول الله، وحشد الطاقات لمواجهة التحديات ، فيما طالب القوى الوطنية إلى العمل لبناء وطن قوي ومقتدر خال من الفساد والفاسدين.