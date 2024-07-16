التعليم تقرر اعتبار العام الدراسي 2024/2023 سنة عدم رسوب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، عن اعتبار العام الدراسي 2024/2023 سنة عدم رسوب.

وأشار بيان للوزارة، الى انه "وتأكيدا على سياق المعالجات القانونية الممكنة التي تتناسب وهدف العملية التعليمية في تمكين الطلبة من استكمال التحصيل العلمي اللازم فقد وجه وزير التعليم باعتبار العام الدراسي 2024/2023 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سيتم ترقين قيودهم في جميع المراحل للدراسات الأولية الصباحية والمسائية".

وأوضح، ان القرار يشمل الطلبة "ممن خاضوا الامتحانات التقويمية وغير التقويمية في الدورين الأول والثاني في الجامعات الحكومية والأهلية".