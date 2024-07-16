الإتحاد الوطني يرد على قرار صرف "راتبين اثنين" للقوات الأمنية في كردستان

أعتبر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، صرف راتبين للقوات الامنية في كردستان بأنه خطوة ممتازة.

وقال أحمد في حديث صحفي إن "صرف راتبين للقوات الأمنية خطوة مهمة باتجاه تحسن العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "هذه هي خطوة مهمة نحو إنهاء المشاكل والخلافات بين الطرفين، وقضية صرف الرواتب لن تتأخر، ولن تكون مشكلة في ظل التفاهم الكبير بين بغداد وأربيل، وإنهاء المشاكل العالقة، لافتا الى أن" الزيارات المتبادلة للوفود حسمت الخلافات الفنية بين الطرفين".

واعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، إيداع الحكومة الاتحادية مبلغاً مالياً يصل الى قرابة 700 مليار دينار رواتب القوات الامنية في اقليم كردستان لشهري أيار وحزيران الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم إيداع مبلغ مقداره 676 مليارا، و36 مليون دينار في حسابها المصرفي لتمويل رواتب شهري ايار وحزيران لقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية لإقليم كردستان.

وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت، يوم الخميس (11 تموز 2024)، أن الحكومة الاتحادية قررت صرف رواتب القوات الأمنية والعسكرية للإقليم لشهري أيار وحزيران الماضيين.