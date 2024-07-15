السجن 7 سنوات لمنتحل صفة عدة وظائف

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة لعدة وظائف من الوظائف العامة من خلال انشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المدان قام بانشاء وإدارة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تخص دوائر حكومية من ضمنها جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني العراقي ووزارة التجارة ومجلس الوزراء عام 2023".

وأضاف البيان، أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً /1 منه".