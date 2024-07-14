مصدر عسكري : بساتين العيط جنوب غرب بعقوبة اصبحت بقبضة القوات الامنية

أكد مصدر عسكري ان بساتين العيط ومحيطها جنوب غرب بعقوبة باتت في قبضة القوى الأمنية .

وقال المصدر ان بساتين العيط باطراف ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة اصبحت في قبضة القوات الامنية بعد اقتحامها من محورين ووصول القوات الامنية الى اهدافها مع تنفيذ صولة من قبل قوة عسكرية لقطع امدادات خلايا داعش . مؤكدا ان القوات الامنية اكتشفت ان ارهابيي داعش كانوا يعتاشون على تناول / الاندومي / خلال اختبائهم في اوكارهم السرية .

واضاف ان القيادات الأمنية وضعت ستراتيجية لمرحلة ما بعد السيطرة على بساتين العيط من ناحية إعادة الانتشار الأمني ومسك الارض لمنع عودة فلول الإرهاب..

وكان رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير يار الله والوفد العسكري المرافق له وصل الى ديالى للاطلاع على ملفها الامني .