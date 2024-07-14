نائب محافظ كربلاء: نتوقع وفود اكثر من 6 ملايين زائر الى المحافظة خلال زيارة عاشوراء

قال النائب الاول لمحافظ كربلاء المقدّسة علي الميالي ان الحكومة المحلية قبل ستة أشهر من شهر محرّم الحرام تستعد وتجهز كافة الأمور اللوجستية والخدمية والصحية لإستقبال الزائرين الوافدين لزيارة عاشوراء والأربعينية الخالدة.

واضاف نتوقّع أن تتجاوز أعداد الزائرين 6 ملايين زائر في زيارة العاشر من محرّم الحرام من العراق وخارجه. واوضح تمّ اعداد خطة بثلاثة محاور وتهيئة طرق وساحات جديدة لتخفيف الزخم الكبير وفك الإختناقات المرورية.

وتابع لا يوجد أي قطع للسيارات خلال زيارة العاشر من محرّم الحرام وسيكون هناك قطع جزئي عند الضرورة فقط.