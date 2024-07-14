توضيح رسمي حول زيادة رواتب المتقاعدين

أوضحت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، بشأن زيادة رواتب المتقاعدين، فيما اشارت الى ابرز الإجراءات المتخذة التي بسطت انجاز المعاملات.

وقال مدير اعلام الهيئة علاء محمد في تصريح صحفي ان "عدد المتقاعدين في العراق يبلغ نحو 2 مليون و700 الف متقاعد"، مبينا انه "لا توجد زيادة في رواتب المتقاعدين بعد الزيادة التي قررتها الحكومة في تشرين الثاني 2023 بواقع 100 الف دينار لكل متقاعد".

وأضاف انه "في حال وجود زيادة من قبل الجهات التشريعية، فان هيئة التقاعد لن تتردد في تنفيذها"، لافتا الى ان "حزمة الإجراءات التي اطلقها رئيس الوزراء في شباط 2023 لمساعدة هيئة التقاعد الوطنية ماضين بها بشكل مباشر وسلس".

واكد "دخول بعض التقنيات في إجراءات انجاز المعاملات ومنها نظام الباركود والاستمارات الالكترونية وصحة الصدور الالكتروني والتي بسطت من إجراءات معاملات المتقاعدين".