أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الأحد، عن اعتقال "داعشي" هارب شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، "تزامناً مع الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام وعمليات البحث والتفتيش وتكثيف الجهود الاستخبارية بهدف ملاحقة ما تبقى من العناصر الارهابية المنهزمة وتجفيف منابعها، تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات والامن //بغداد، وبعملية نوعية، من إلقاء القبض على ارهابي "ينتمي الى تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات أستخبارية دقيقة تفيد بتواجده ورصد تحركاته ضمن قاطع المسؤولية وبعد تطويق مكانه ونصب كمين محكم له تم اعتقاله في احدى مناطق شمال العاصمة بغداد".