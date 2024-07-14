استشهاد عنصر أمني ومقتل 2 من الدواعش بتعرض إرهابي في كركوك

أكدت وسائل اعلام كردية، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، باستشهاد عنصر من قوات الاسايش الكردية ومقتل عنصرين من داعش الارهابي باشتباكات بمحافظة كركوك

ونقل الاعلام الكردي عن قائممقام قضاء قرهنجير ضمن مدينة كركوك آفيستا محمد، بأن "قوات الاسايش صدت تعرضاً لارهابيي داعش في محيط قضاء قرهنجير شمالي شرق كركوك بعد رصد حركة لعناصر التنظيم الإرهابي عبر الكاميرات الحرارية، وعالجت الاسايش الموقف".

وأضاف، إن "العملية أسفرت عن قتل اثنين من ارهابيي داعش واستشهاد أحد عناصر قوات الاسايش"، موضحا أن "عناصر داعش كانت بحوزتهم أسلحة وذخائر عسكرية، والتوقعات تشير إلى أنهم كانوا بصدد التخطيط شن هجمات إرهابية مسلحة".

ويوم أمس السبت، تعرضت القوات الأمنية بمحافظة ديالى الى كمين من قبل عناصر داعش الإرهابي ببساتين العيط ضمن قضاء خان بني سعد، ما أدى الى استشهاد 5 عناصر من الجيش العراقي و2 من الدواعش.