بحضور المحافظ وعضو برلمان.. مجلس الديوانية يقيل مدير توزيع الكهرباء

صوت مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاحد، بالأغلبية المطلقة على اقالة مدير توزيع كهرباء الديوانية من منصبه نتيجة تردي التجهيز الكهربائي في المحافظة، وذلك في سياق تطور التوجه الاحتجاجي في المحافظات ضد شركات التوزيع بدلا من التظاهر ضد الحكومة اجمالا او وزارة الكهرباء.

وقال الاعلام والاتصال الحكومي لمجلس الديوانية، في بيان ان "مجلس محافظة الديوانية صوت بالأغلبية المطلقة في جلسته الطارئة المنعقدة اليوم الأحد الموافق ١٤ /٧/ ٢٠٢٤، برئاسة محمد شخير الغانمي رئيس مجلس المحافظة، ونائبه سيف فيصل النائلي، وبحضور عباس شعيل الزاملي محافظ الديوانية، وفيصل النائلي عضو مجلس النواب العراقي، على إقالة مدير توزيع كهرباء الديوانية المهندس رواد ماكون، بسبب تردي الطاقة الكهربائية في المحافظة".

وتشهد محافظات الوسط الفرات الأوسط منذ يومين، تظاهرات مستمرة واحتجاجات على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما كانت هذه الاحتجاجات موجهة ضد شركات التوزيع تحديدًا، في تطور جديد بمسار الاحتجاج على الكهرباء، بدلا من الاحتجاج ضد الحكومة ووزارة الكهرباء.

وجاء هذا التوجه الاحتجاجي الجديد، بالتزامن مع الاعتقاد والغضب الشائع في الأوساط الشعبية بوجود "عدم عدالة في التوزيع" وتجهيز الكهرباء لمنطقة دون أخرى تبعا للعلاقات والمحسوبية.