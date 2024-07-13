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وزير الداخلية يصل محافظة ديالى


افاد مصدر امني، اليوم السبت (13 تموز 2024)، بوصول وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى ديالى لتقييم الوضع الأمني بعد الاحداث التي شهدتها منطقة العيط جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر ، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل محافظة ديالى، وعقد اجتماعاً امنياً بحضور قائد الشرطة وعدد من القادة والضباط لبحث الاجراءات لإنهاء خلايا داعش في بساتين منطقه العيط جنوب غربي المحافظة".

وأضاف المصدر أن "وصول وزير الداخلية الى ديالى جاء بناءً على تعليمات رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بالوقوف على طبيعة الاحداث التي جرت في منطقه العيط والتي ادت الى استشهاد خمسة من منتسبي الأجهزة الأمنية بينهم ضابط برتبه مقدم واصابه خمسة اخرين".

وفي وقت سابق، اوضح مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن اتصالات مكثفة تجري بين ديالى وبغداد لتقييم الموقف الأمني في منطقة العيط، بعد ان تسبب الاقتراب منها الى اندلاع اشتباكات مسلحة واستشهاد واصابة عدد من العناصر الامنية، الامر الذي دفع القيادة العليا لإعادة التفكير حول أهمية هذه المنطقة أمنيًا.

واستشهد امر سرية وحدة حماية قائد شرطة ديالى وهو ضابط برتبة مقدم مع منتسب اخر بعد تعرضهم لاصابات في اشتباكات حصلت خلال مطاردة الارهابين في بساتين منطقة العيط جنوب غرب ديالى في وقت سابق من اليوم.

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