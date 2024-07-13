السوداني يستقبل وفد مجموعة سيتك الصينية

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفد مجموعة سيتك الصينية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،استقبل اليوم السبت، وفد شركات مجموعة سيتك/ CETC الصينية، المختصة بالطاقة وتكنولوجيا الإنشاءات والبنى التحتية.

وأشار السوداني إلى ما اتبعته الحكومة من نهج اقتصادي في الانفتاح على الشراكات المنتجة، وتطوير البيئة الاستثمارية في العراق، بما يلائم الشركات العالمية ويجتذب الاستثمارات ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص العراقي، وتقديمها الضمانات السيادية الداعمة.

من جانبه، أعرب وفد المجموعة الصينية عن رغبته بالاشتراك في قطاع البنى التحتية في العراق، والإسهام في المشروعات التنموية والاقتصادية، بما يوسّع من مدى التعاون مع القطاعين؛ الخاص والعام العراقيين، وضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.