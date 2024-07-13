الفياض: العراق اليوم ينتصر لغزة وكل قيم الحق

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض،اليوم السبت، أن العراق اليوم ينتصر لغزة وكل قيم الحق.

وقال الفياض في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد القائد أبو منتظر المحمداوي، بحسب بيان لهيئة الحشد الشعبي ، إن "هيئة الحشد الشعبي تتشرف بأن تحيي الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد بطل من أبطال التحرير وقامة شامخة من قامات الشهداء وهو الشهيد القائد أبو منتظر المحمداوي ورفاقه الشهداء"، مؤكداً أن "الشهيد أبو منتظر المحمداوي كان في مرتبة عالية لأنه كان شجاعاً ومخلصاً ومقداماً وصاحب بصيرة".

وأضاف، أن "الشهادة هي السلاح الذي لا يمكن معرفة حدوده والرجال الذين يحملون هذا الاستعداد هم حماة الأعراض والديار والكرامات والسيادة"، متابعاً: "نحن في هيئة الحشد الشعبي لا قيمة لنا الا باحياء ذكرى الشهداء وتربية انفسنا وأجيالنا على هذه القيم".

وتطرق الفياض إلى ما يجري من حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مشيراً إلى أن "قوى الغطرسة استنفرت قواها للقضاء على غزة التي تستنهض بدورها كل الأحرار لكسر معادلة الهيمنة والخضوع والاستسلام"، مشدداً على أنه "لا يمكن كسر معادلة الغطرسة الا برجال مثل أبو منتظر المحمداوي".

وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي قائلاً: "لا أجد غزة إلّا قبساً من قبسات كربلاء وصدى لها"، مشددا على أن "العراق اليوم ينتصر لغزة وكل قيم الحق"