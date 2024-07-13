اعتقال مجموعة قاموا بهدم السياج الخارجي لمدينة ألعاب الناصرية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال مجموعة أشخاص قاموا بهدم السياج الخارجي لمدينة ألعاب الناصرية في محافظة ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان إن "الاجهزة الامنية المختصة في وزارة الداخلية ومن خلال قوة من شرطة محافظة ذي قار القت القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بهدم السياج الخارجي ل‍مدينة ألعاب الناصرية".

وأضافت الوزارة، أن "عملية القبض جاءت وفق مذكرات قبض قضائية، إذ اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة واحالتهم إلى التحقيق للوقوف على الاسباب والدوافع من وراء هذا العمل غير القانوني".