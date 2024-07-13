شهداء وقتلى.. القوات الأمنية تشتبك مع داعش في ديالى

أعلنت قيادة عمليات، اليوم السبت، عن الاشتباك مع عناصر عصابات داعش الإرهابية ضمن بساتين العيط في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان انه "بعد أن شرعت قطعاتنا الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بعملية أمنية، في بساتين العيط ذات التعقيد الجغرافي الكبير التي تحتوي على بزول وأحراش وأشجار تحد من الرؤية او تمنعها نهائياً، حاصرت قطعاتنا الأمنية مجموعة من العناصر الإرهابية ضمن هذه المنطقة وتمكنت من قتل عدد منهم وإصابة آخرين بعد الاشتباك معهم".

وأضافت، ان "الواجب أسفر عن استشهاد عدد من مقاتلينا الأبطال وإصابة آخرين، فيما لا تزال العملية مستمرة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، إذ تعمل قطعاتنا الأمنية على تمشيط المنطقة بشكل دقيق".

جدير بالذكر أن "العملية الأمنية التي نفذت يوم أمس في بساتين العيط أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين أحدهما المجرم المكنى (أبو الحارث) ما يسمى مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى".