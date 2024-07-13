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أسباب إعادة الموازنة للبرلمان والمالية النيابية تفتح تحقيقا بها!


كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي، اليوم السبت، أسباب إعادة الموازنة الى مجلس النواب، فيما أكد أن اللجنة فتحت تحقيقا في الموضوع.

وذكر الكاظمي في حديث لـقناة السومرية، إن جداول الموازنة التي صادق عليها مجلس النواب هي ذات الجداول التي أرسلت من الحكومة، وعندما تم تحويلها من رئاسة البرلمان الى رئاسة الوزراء، تبين حصول بعض التغييرات في هذه الجداول، مستدركا لذلك تم اعادتها الى البرلمان لغرض تعديلها وإعادة إرسالها ل‍مجلس الوزراء كما كانت.

وأضاف الكاظمي، أن هذا التعديل هو في عهدة رئاسة مجلس النواب، وبإمكانها أن تقوم بالتعديلات وإعادة ارسالها دون الرجوع الى اللجنة المالية، مبينا ان اللجنة المالية ستفتح تحقيق في هذا التغيير الحاصل في بعض الأرقام التي رفعت الموازنة من 211 ترليون الى 226 ترليون.

وكان النائب باقر الساعدي قد كشف، الخميس (11 تموز 2024) عن عودة الموازنة الى مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات البسيطة عليها.

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أسباب إعادة الموازنة للبرلمان والمالية النيابية تفتح تحقيقا بها!
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