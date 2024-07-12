مصدر يكشف عن تغييرات كبيرة لقادة في وزارة الدفاع

كشف مصدر امني رفيع، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن تغييرات كبيرة ستطال قادة في الجيش العراقي ووزارة الدفاع خلال الساعات القادمة.

وقال المصدر ، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باقالة وتدوير وتكليف عدد من القادة الامنيين في الجيش العراقي ووزارة الدفاع"، مبيناً أن "التغييرات ستشمل قائد القوات البرية وقيادات عمليات نينوى وصلاح الدين ودائرة الإسناد الهندسي والفرقة 21".

واضاف أن "منصب قائد الفرقة 14 سيكون اما اللواء ركن نصير مهدي صالح أو العميد الركن حسين منديل جارح، في حين سيتسلم منصب قائد الفرقة 21 العميد الركن مقداد زينل الشبكي".

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق بان القائد العام للقوات المسلحة اصدر امرا بإقالة قائد الفرقة الرابعة عشرة في الجيش العراقي، اللواء الركن شكر روضان النعيمي من منصبه".