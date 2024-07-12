اغلاق / 7 / صيدليات و / 3 / مذاخر ادوية مخالفة في ديالى

اغلقت فرق التفتيش المشتركة / 7 / صيدليات و / 3 / مذاخر للمستلزمات الطبية في ديالى .
وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى :" ان فرق التفتيش المشتركة في دائرة صحة ديالى ، اغلقت خلال الجولات التفتيشية لمتابعة عمل الصيدليات ومذاخر الادوية الخاصة في بعقوبة والمناطق المحيطة بها ، / 7 / صيدليات و / 3 / مذاخر ادوية لمخالفة اصحابها شروط وتعليمات وزارة الصحة ".
واضاف :" ان اجراءات قانونية اتخذت بحق المخالفين مع فرض غرامات مالية "./
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