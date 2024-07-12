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شرطة كربلاء تلقي القبض على 13 مخالفا لشروط وقوانين الاقامة من جنسيات مختلفة


 القت مفارز شرطة محافظة كربلاء المقدسة القبض على 13 مخالفا لشروط وقوانين الاقامة من جنسيات مختلفة .

وذكر بيان للشرطة :" ان قسم الشرطة العربية والدولية ، بالتعاون مع قسمي الامن السياحي والاقامة وجهاز المخابرات الوطني العراقي ، نفذ حملة لتفتيش الفنادق والمطاعم والمحال بحثاً عن العاملين الاجانب والتأكد من اوراقهم الثبوتية ".

واضاف البيان :" اسفرت الحملة عن حجز (13) مخالفا لشروط وقوانين الاقامة ، من جنسيات اجنبية مختلفة ، بينهم من يمارسون العمل دون عقود رسمية ، و تمت احالتهم الى شعبة الابعاد لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم ".

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شرطة كربلاء تلقي القبض على 13 مخالفا لشروط وقوانين الاقامة من جنسيات مختلفة
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