امام جمعة النجف الاشرف : الثورة الحسينية مشروع لصناعة الوعي والارادة عند الامة

اكد خطيب جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبانجي :" ان الثورة الحسينية قادمة الى العالم كله ، وهي

مشروع لصناعة الوعي والارادة عند الامة ، وصوت الحسين اصبح يدوي في كل العالم ".

وانتقد القبانجي في خطبته السياسية العقائدية في صلاة الجمعة ، بعض المحاولات لمنع مظاهر العزاء الحسيني.

وطالب وزارة الخارجية باستدعاء احد السفراء الذي منع موظفيه من ارتداء السواد حزنا على سيد الشهداء.

كما انتقد خطيب جمعة النجف بعض الأوضاع في اقليم كردستان وبعض الدول الخليجية لمنعها مظاهر العزاء الحسيني ، في الوقت الذي تسمح فيه لليهود ان يبنوا معابدهم وممارسة شعائرهم بشكل علني، بحسب قوله.

وفي شأن غزة ، قال القبانجي "تجاوز عدد الشهداء 38,098 شهيدا , والمساعدات العسكرية واللوجستية تصل الى إسرائيل دعما لها مع سكوت العالم ، ورغم كل ذلك غزة تبقى صامدة مع انهيار الوضع الإسرائيلي , حيث ان سرائيل تحاول ان تخلص نفسها من هذا المستنقع الذي وقعت فيه, فرغم كل ذلك لم يستطيعوا ابادة ارادة هذا الشعب