السوداني يقيل قائد الفرقة الرابعة عشرة في الجيش العراقي

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، (12 تموز 2024)، بان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اقال قائدا في الجيش العراقي من منصبه.

وقال المصدر ، إن "السوداني اصدر امرا باقالة قائد الفرقة الرابعة عشرة في الجيش العراقي، اللواء الركن شكر روضان النعيمي من منصبه".

يذكر ان وزارة الدفاع، كلفت في 14 نيسان 2023 اللواء النعيمي بمهام قائد الفرقة 14 للجيش العراقي، خلفاً للواء عبد الله رمضان الجبوري الذي تسلم مهام قائد عمليات نينوى.