أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن مقتل إرهابيين اثنين أحدهم قيادي خطر في داعش ضمن محافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان ، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من خلال الإجراءات التعبوية والمراقبة الفنية، في متابعة مفارز عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وبعملية نوعية بطولية، تمكنت قوة مشتركة من أبطال مديرية الإستخبارات العسكرية والفوج الأول لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، من محاصرة إرهابيين اثنين والاشتباك معهما في أحد بساتين "قرية العيد في ديالى".

وأضافت ان "أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً وبيده صاعق التفجير، حيث تم تفكيك الحزام من قبل فرق المعالجة"، موضحة انه "من خلال المعلومات فإن احد القتلى هو الارهابي المجرم المكنى ( ابو الحارث) ما يسمى مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى".

واكدت ان "قطعاتنا الأمنية ماضية في مكافحة الإرهاب وضرب اوكاره ، وستعمل وفق ما مخطط له في شتى الأوقات والظروف".