الداخلية توضح بشأن دخول المواطنين العراقيين بعجلاتهم إلى الكويت

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن السماح لدخول المواطنين العراقيين بعجلاتهم إلى دولة الكويت.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن السماح لدخول المواطنين العراقيين بعجلاتهم إلى دولة الكويت ونود ان نوضح ان هذا الموضوع ماهو الا مقترح تم عرضه على الجانب الكويتي خلال زيارة وزير الداخلية الأخيرة ل‍دولة الكويت".

وأضاف: "مازال الموضوع قيد الدراسة وفق لمبدأ المعاملة بالمثل ولا وجود لأي اتفاق رسمي بين العراق والكويت، كما لم يصدر اي بيان رسمي من كلا البلدين الجارين بهذا الصدد وحال الإتفاق سنعلن ذلك من خلال وزارة الداخلية".