كربلاء المقدسة تجري التحضيرات لركضة طويريج

تُجري مدينة كربلاء المقدسة، تحضراتها الخدمية والطبية على طول طريق ركضة طويريج التي ستكون ظهر عاشوراء الأسبوع المقبل، حيث تم نصب مصدات أشعة الشمس ومراوح على طول الطريق تبدأ من فلكة كنطرة السلام وصولاً لباب طويريج استعداداً لركضة طويريج المليونية.

وركضة طويريج من اهم مراسم عاشوراء، ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث يركض الملايين من الزوار في كربلاء ليدخلوا الى الصحن الحسيني ثم الخروج باتجاه منطقة ما بين الحرمين وصولًا الى مرقد أبا الفضل العباس (عليه السلام).