انحسار في درجات الحرارة ولمدة يومين!

تمر مدن العراق خلال الساعات القليلة القادمة، بذروة ارتفاع درجات الحرارة المصاحبة للموجة التي بدأت منذ يومين، قبل أن تبدأ بالانكسار غدا السبت لتنخفض الحرارة تدريجيا وبفارق ست درجات منتصف الأسبوع القادم مقارنة بالحرارة الحالية.

وطبقًا لقراءة الطقس فأن تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الموسمي المصاحب بارتفاع درجات الحرارة فوق الخمسين مئوية سيستمر اليوم الجمعة بمناطق عدة من البلاد، وتسجل أغلب مدن البلاد درجات الحرارة تتجاوز الـ 50 درجة مئوية في الجنوب وتصل الــ50 في مناطق وسط البلاد.

وستتحول الرياح ابتداء من مساء اليوم، بالاتجاه الشمالي الغربي لتبدأ الموجة الحارة بالانحسار بصورة بطيئة عن شمال و غرب البلاد، لتنكسر بصورة تدريجية ابتداء من غد السبت، ويزداد الانخفاض يوم الاحد ويستمر يومين بفارق أكثر من 6 درجات اقل من ما كانت عليه اليوم الخميس. وستعاود الحرارة الارتفاع منتصف الاسبوع القادم لتكون حول المعدل ، لتسجل درجات الحرارة بين 40° و45°مئوية.