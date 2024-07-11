القاضي حيدر حنون يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية ويبحثان جهود مؤسسات البلدين في التصدي لآفة الفساد

التقى رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون رئيس الوزراء اللبناني (نجيب ميقاتي)، حيث جرى خلال اللقاء بحث جهود مكافحة الفساد في البلدين الشقيقين.

ونقل القاضي (حيدر حنون) خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني (نجيب ميقاتي) في العاصمة بيروت تحيات رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، شاكراً مختلف المؤسَّسات في الجمهوريَّـة اللبنانيَّة على التعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات ونقل التجارب، والتعاون في ملف تسليم المطلوبين واسترداد الأصول المُهرًّبة.

من جانبه، أشاد الرئيس ميقاتي بدعم العراق للبنان، والمواقف المشتركة للبلدين في المحافل الدولية، وتوقيع مُذكرة التفاهم بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية.