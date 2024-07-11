وزير التعليم يوافق على معالجة حالات الطلبة في الامتحانات النهائية التقويمية

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي على معالجة حالات الطلبة في الامتحانات النهائية التقويمية.

وذكرت وزارة التعليم في بيان انه عملا بمقتضيات التقويم المطلوب لنتائج الامتحانات النهائية التقويمية للدور الثاني للعام الدراسي 2024/2023 *حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي على المعالجات الآتية .

منح خمس درجات لكل مادة دراسية من المواد المشمولة بالامتحانات التقويمية لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة المراحل المنتهية لأغراض تغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح.

منح خمس درجات إجمالية للمواد الدراسية الداخلة في الامتحانات التقويمية لمعالجة الحالات الحرجة للطلبة في غير المراحل المنتهية لتغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح أو النجاح بالعبور.

واكدت الوزارة استمرار العمل بدرجات المعالجة البالغة خمس درجات للحالات الحرجة الصادرة عن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة للامتحانات التقويمية النهائية في الدور الأول.