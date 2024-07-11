الإطاحة بـ9 متهمين في قضائي الطارمية والمحمودية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تنفذ عمليات استباقية في قضائي الطارمية والمحمودية، فيما أشارت إلى أن العملية أسفرت عن القبض على9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت القيادة في بيان ، أن "تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، والسابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن /قيادتنا، نفذت عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية في قضائي ( الطارمية، المحمودية) والقرى والأرياف والبساتين المحيطة بها".

وأشار إلى، أن "العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء العراقي".