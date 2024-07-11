للمرة الاولى.. جنايات كركوك والانبار تجريان محاكمة متهمين عبر تقنية الفيديو كونفرانس

أجرت محكمتا جنايات كركوك والانبار، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، محاكمة لعدد من المتهمين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أن "هذه هي المحاكمة الأولى التي تجرى في محكمتي جنايات كركوك والانبار، حيث أجريت المحاكمة الأولى في محكمة جنايات كركوك من خلال هذه التقنية بحق متهمة مودعة في قسم إدارة النزلاء والموقوفين في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المحاكمة الثانية أجريت في محكمة جنايات الانبار بحق مجموعة من المتهمين مودعين في دائرة الإصلاح العراقية". وتابع أن "المحكمتين استمعت إلى أقوال المتهمين بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".

يذكر أن "عدة محاكمات سابقة أجريت في بعض محاكم الاستئناف عن بعد باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس".